Foot provincial: seuls les matchs des jeunes et des réserves en zone A sont remis ce week-end

« Le Comité provincial de Liège a décrété la remise pour ce week-end des 10 et 11 décembre 2022 des jeunes et des réserves devant se jouer en zone A », indique le Comité provincial par voie de communiqué, avant de préciser les clubs concernés par cette fameuse zone A.

Ils sont au nombre de 18 et sont situés à l’est de la province de Liège, dans la région des Fagnes : Amblève, Bellevaux, Bullange, Butgenbach, Elsenborn, Emmels, Waimes-Faymonville, Hautes Fagnes, Honsfeld, Oudler, Recht, Rocherath, Spa, Saint-Vith, Ster-Francorchamps, Trois-Ponts, Weywertz et Xhoffraix

« Pour les autres zones, le Comité provincial de Liège laisse jouer les jeunes et réserves pour autant que le club garantisse la praticabilité du terrain pour le match d’équipes premières du week-end. À défaut, le club doit avertir le membre du Comité provincial qui pourra remettre les matchs de jeunes et réserves sans déplacement au terrain. Pour les équipes premières (hommes et dames), il n’y a pas de remise annoncée. Pas de remise non plus pour la RIL », indique le CP.