Le propriétaire de la Ville dans la Ville revend une partie de la Galerie des deux Places à Verviers

Si vous avez un peu moins de 100.000 €, vous pouvez vous acheter une belle surface en plein centre du chef-lieu de l’arrondissement. Filip Claessens, l’Anversois à qui l’on doit la Ville dans la Ville met en vente 814m² au sein de la Galerie des deux Places à Verviers. Historiquement, on y trouvait une supérette. C’est du moins ce qu’il y avait au moment de l’achat de l’investisseur. Pourquoi cette vente ? Le propriétaire s’explique.

Lire aussi Le ticket de la piscine de Verviers va augmenter suite à la crise énergétique… quand elle rouvrira

« On avait des projets sur place. Je voulais installer une recyclerie, puis on a changé d’avis, on voulait la mettre dans la ville dans la Ville. Finalement le projet ne se fait pas. Je ne crois pas que ce soit le moment de lancer quelque chose à cet endroit » note Filip Claessens en faisant allusion aux travaux de la Place du Martyr. « Mais ils vont faire quelque chose de très beau. Ce sera vraiment bien quand ce sera fini », certifie celui qui n’a pas perdu fois en Verviers.