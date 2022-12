Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi, le joueur de football international Eden Hazard annonçait prendre sa retraite avec l’équipe nationale de Belgique pile une semaine après son élimination à l’issue des phases éliminatoires de la Coupe du Monde au Qatar. Entre bonne humeur, humilité et talent, le footballeur laissera une trace dans le cœur des Brainois.

« Il est très gentil et très sympathique. Nous sommes contents de le voir quand il vient à Braine-le-Comte ! On ne peut parler qu’en bien de lui. Si vous le croisez en ville, il vous fera toujours un sourire », réagit Xavier Vincart, boucher dans le centre-ville. « Il a mis un coup de projecteur sur notre ville pendant 15 ans mais c’est un feu de paille, après Braine retombera dans l’anonymat. C’est l’un des meilleurs joueurs du monde qui s’en va. C’est le meilleur joueur belge de tous les temps et ce sera peut-être le cas de Jérémy Doku s’il continue à montrer ce qu’il fait aujourd’hui. Peut-être que si Eden se sent mieux après sa pause, il reviendra mais il a quand même 4 enfants… ».