Quel est le meilleur saumon «premier prix»? Benjamin Marechal et nos dégustateurs testent! (vidéo)

Les dégustateurs ont envie de goûter mais le Père Noël les arrête, priorité à la couleur. Le saumon d’Aldi intrigue Aurore et c’est Catherine Stockis, la reine du boulet, qui lui envoie un uppercut digne des meilleures répliques d’Yves Van Laethem : « on dirait qu’il vient de Tihange ». C’est une blague évidemment mais sa couleur très foncée suscite quand même quelques interrogations y compris chez Shauna. Yves Van Laethem quant à lui s’interroge sur le saumon Delhaize, il a repéré des taches noires. Michel Boreux lui explique qu’il s’agit sans doute d’un saumon qu’on a coupé trop près de la peau. Le maître de Rochehaut avance déjà ses préférences sur l’épaisseur des tranches, « j’aime bien des tranches fines et surtout qu’on ne racle pas la peau ».

La scène qui se déroule dans l’espace lunch de Sudinfo est assez cocasse. Tous nos dégustateurs ont le nez plongé dans leur assiette et reniflent. Aurore Morisse est la première à détecter une odeur d’anchois caractéristique des saumons fumés industriels. L’expérience de Michel Boreux n’a pas l’air plus agréable, « le Delhaize sent le caoutchouc ».

Inutile de faire mariner nos gourmands plus longtemps, il est temps de goûter. Nos fins palais se concentrent sur le caractère salé et fumé des quatre produits. Très vite, Aurore se sent « attaquée par le saumon d’Intermarché qui est trop salé ». Yves Van Laethem n’en a que pour Delhaize depuis quelques minutes, « je ne serais pas content si on me l’offrait ». Le virologue estime que le produit est trop fumé et n’accroche pas du tout, au contraire de Shauna. « Le goût reste longtemps en bouche et j’aime bien ça ».