Dépenses du parlement wallon: Paul Magnette veut des règles plus strictes de dépenses dans la vie politique, «on a fait trop confiance à un homme qui donnait toute l’apparence de la rigueur»

Le président du PS, Paul Magnette, a réclamé jeudi des règles plus strictes de dépenses des finances publiques à tous niveaux de la vie politique, exonérant au passage le président du Parlement wallon Jean-Claude Marcourt de toute faute personnelle dans l’affaire des dépenses de cette institution.

« Les responsabilités sont collectives et c’est évidemment lamentable, il y aurait dû y avoir des procédures de contrôle et de transparence beaucoup plus fortes dès le début. Mais faites le même exercice à d’autres niveaux de pouvoir, et vous allez découvrir à peu près les mêmes chiffres », a affirmé M. Magnette sur le plateau de « Jeudi en prime » (RTBF).