1. « Pays-Bas – Argentine, un classique certes, mais avec un plateau moins épicé que dans le passé »

Pays-Bas – Argentine, c’est un grand classique de la Coupe du monde, et plus que ça même : cette opposition fut une finale, en 1978 à Buenos Aires. Et le plateau était plus épicé à l’époque. En 1998, pour évoquer une autre confrontation entre ces deux nations, le casting était plus relevé également. Dans cet autre quart de finale, à Marseille celui-là, il y avait les Batistuta, les Zanetti, les Sensini à l’affiche, des joueurs plus charismatiques qu’aujourd’hui, à part Messi bien entendu. Il y avait plus de talents de part et d’autre au mètre carré. En particulier en ‘78.

Les Bataves étaient alors sortis d’une finale où ils avaient été maltraités. C’était la fin de la comète Ajax : Neeskens, Suurbier, Mühren, Haan, Keizer, le brillant Rensenbrink, et Cruyff… qui n’était pas du voyage transatlantique.

Petite parenthèse à propos de cette édition de ‘78 : alors qu’on parle beaucoup de Qatar 2022 pour des raisons extra-footballistiques, le Mundial argentin n’était pas piqué des vers non plus, avec le terrible général Videla et son bras droit, Lacoste, derrière une organisation dans un pays sous le joug d’une dictature militaire. Un contexte qui n’avait pas ému non plus la Fifa…