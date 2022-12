Ivan Perisic: «Nous sommes encore meilleurs maintenant que nous l’étions en 2018»

Peu adepte des interviews face aux médias, nous avons « arraché » très exactement cinq minutes et sept secondes à Ivan Perisic à Doha. Auteur d’un goal face au Japon en 8es de finale, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Croatie en tournois internationaux (10), devançant l’icône nationale Davor Suker. Décisif dans chaque tournoi majeur depuis le Brésil en 2014 (soit cinq fois d’affilée), il fait aussi bien que Cristiano Ronaldo et Xherdan Shaqiri. Et dire que, pour lui, tout a commencé en janvier 2009 en Belgique, au Schiervelde de Roulers plus précisément… « C’était il y a si longtemps », sourit-il. « Ces deux ans et demi en Belgique ont été une période formidable. Spéciale aussi car il s’agissait de mes premiers matches en tant que footballeur professionnel et que j’ai raflé le titre de meilleur buteur. Je serai toujours reconnaissant à Roulers et au Club de Bruges. Ils m’ont énormément aidé à devenir l’Ivan Perisic que je suis aujourd’hui. »