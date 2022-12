La police de Bruxelles Midi met au jour deux plantations de cannabis

La police locale de la zone de Bruxelles Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a découvert fin novembre deux plantations de cannabis, de respectivement 800 et 300 plants. Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt, a annoncé la police.

L’enquête a été initiée en juillet 2022 et a permis dans un premier temps de mettre au jour une plantation et d’identifier deux suspects. Par la suite, une deuxième plantation a été découverte et un troisième suspect identifié.