Navetteurs.be table sur une amélioration substantielle après les adaptations horaires

«Malgré l’une ou l’autre amélioration notable pour les navetteurs, cette adaptation restera bien en-deçà de l’augmentation sensible de l’offre de trains qui était prévue», commente dans un communiqué vendredi l’association.

«Nous espérons toutefois que ce 11 décembre sera le début d’un ’reset’ et qu’une amélioration substantielle des trajets en train sera observée à court terme», pointe Gery Baele, porte-parole de l’association, qui rappelle que «les voyageurs de la SNCB ont rarement été autant désemparés face aux retards et suppressions de trains, aggravés par une information souvent lacunaire et l’impression qu’aucune amélioration n’est en vue».