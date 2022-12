Depuis l’aube ce jeudi, la circulation des trains est interrompue sur la ligne 132 entre Charleroi et Mariembourg (et par prolongation jusque Couvin). Sur son site internet, la SNCB annonce que la durée de l’interruption est inconnue à ce stade et serait due à un dérangement à la signalisation.

Des bus de remplacement ont été mis en place.