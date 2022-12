Comment Roger Federer a convaincu Rafael Nadal d’être présent lors de ses adieux au tennis: «C’était très émouvant»

Roger Federer était l’invité de Trevor Noah sur le plateau du Daily Show. Dans l’interview, le récent retraité a raconté comment il a convaincu Rafael Nadal d’être présent à la Laver Cup, fin septembre, pour ses adieux au monde du tennis.

Pourtant, la présence de Rafael Nadal n’était pas assurée. Le Suisse a pris son téléphone pour convaincre son rival espagnol d’être présent à la Laver Cup : « Déjà c’était inhabituel d’être dans la même équipe. Mon souhait était de jouer avec lui alors que je l’ai appelé après l’US Open. C’était très émouvant comme conversation parce que c’est la première fois que je l’annonçais en dehors du cadre de mon équipe et de ma famille. »

Dès cette première annonce au téléphone, l’émotion était déjà palpable : « Je lui ai dit : ’Hey Rafa, avant que tu prévois autre chose, j’aimerais que tu sois à la Laver Cup et que tu joues un dernier match de double avec moi parce que malheureusement mon genou… (il mime des sanglots) est plus ok. Je crois que c’est la fin.’ Il m’a dit (l’air paniqué) : ’Ah oui ? Oh mon Dieu, je serai là. »

Finalement, Rafael Nadal était bien présent et ce malgré la grossesse compliquée de sa petite amie : « Maintenant il est devenu papa, je le félicite bien sûr mais on n’était pas sûr qu’il serait là à cause du bébé. Novak (Djokovic) était là, Andy (Murray) était là, Borg était là… C’était un moment incroyable. Je savais que ce serait très émouvant. »