Coupe du monde 2022: des Brésiliens en favoris contre la Croatie et un choc entre l’Argentine et les Pays-Bas pour les deux premiers quarts de finale

Après deux jours de relâche, le Mondial 2022 va reprendre ses droits vendredi lors de la première des deux journées réservées aux quarts de finale. Le programme est prometteur avec deux chocs intercontinentaux entre la Croatie et le Brésil (16h belges) puis entre les Pays-Bas et l’Argentine (20h).

Les spirales sont différentes entre Croates et Brésiliens mais les deux sélections auront des atouts à faire valoir. La Seleçao, peut-être l’équipe la plus impressionnante offensivement, a surclassé la Corée du Sud en quarts de finale (4-1) dans le sillage d’un Neymar de retour après une entorse à la cheville.

Le Brésil, en quête d’une sixième étoile vingt ans après son dernier sacre, devra donc écarter le vice-champion du monde croate pour continuer à rêver. Les « Vatreni », qui ont scellé le sort de la Belgique grâce à un partage vierge (0-0) lors de la 3e journée du groupe F, ont fait preuve de cohésion et de force collective pour atteindre les quarts. En huitièmes, Zlatko Dalic a pu compter sur un épatant Dominik Livakovic, décisif lors des tirs au but, pour venir à bout du Japon (1-1, 3-1 t.a.b.).

En soirée, ’Oranje’ et ’Albiceleste’ s’affronteront pour retrouver le dernier carré, précisément le stade de la compétition de leur dernier duel, au Mondial 2014, où l’Argentine s’était imposée aux tirs au but (0-0, 4-2 t.a.b.). Portée par un Lionel Messi en mission, un an après avoir enlevé la Copa América, l’Argentine devra mater l’équipe de Louis van Gaal qui semble monter en régime au fil des matchs.

De son côté, Lionel Scaloni devra surtout surveiller le virevoltant Cody Gakpo, déjà 3 buts au Qatar, ainsi que Memphis Depay, dont la forme est ascendante.

Samedi se tiendront les deux autres quarts de finale de ce Mondial avec Maroc – Portugal (16h) et Angleterre – France (20h).