Quand Hadja Lahbib tacle Jan Jambon (N-VA) au Japon devant la princesse Astrid

Ce vendredi marque officiellement la fin de la mission économique belge au Japon qui aura traversé Tokyo, Nagoya, Osaka et Kyoto. Avec comme de coutume pas mal de contrats signés par les entreprises, des partenariats académiques également et des rencontres diplomatiques de haut niveau. Preuve de l’utilité de ces missions, la précédente du genre qui a eu lieu aux Etats-Unis en juin dernier a d’ores et déjà généré pour près de 500 millions d’euros d’investissements américains en Belgique, selon les chiffres fournis par la ministre des Affaires étrangères, Hadja Lahbib.

« Flanders » à tout-va

Mais cette dernière a également taclé, gentiment, le ministre-président flamand Jan Jambon à l’occasion d’une rencontre informelle entre la princesse Astrid, les ministres présents et la presse. Il faut dire que Jan Jambon est coutumier de ne jamais – ou quasiment – mentionner la Belgique dans ses prises de parole. Ce fut notamment le cas lors d’un séminaire de haut niveau sur la décarbonation à Tokyo où seul le mot « Flanders » revenait à foison, alors que des entreprises reconnues mondialement comme John Cockerill (Seraing) étaient présentes. De quoi susciter l’ire de certains patrons francophones. Ce n’est pas non plus un secret : la N-VA remet très souvent en cause l’existence de ces missions qui rassemblent pourtant le fédéral et les régions et qui fait l’unanimité parmi les businessmen. Ce qui n’empêche pas le ministre-président Jambon d’y vanter la Flandre et ses entreprises…