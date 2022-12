Lunettes high-tech et bottes de compression: les secrets de la récupération rapide de Kyle Walker pour participer à la Coupe du monde

Le duel entre l’Angleterre et la France prévu ce samedi à 20h approche à grand pas. Dans cette confrontation, Kyle Walker devra tenir son couloir contre Kylian Mbappé, en pleine forme avec l’équipe de France. Alors qu’il était encore incertain pour le mondial, le latéral gauche anglais est finalement revenu à temps. Grâce à la technologie.

Début octobre, Walker a dû être opéré à l’aine et a pu réaliser une récupération très rapide. Le joueur de Manchester City a utilisé des lunettes high-tech et des bottes de compression afin de se remettre plus rapidement de sa blessure. Il a utilisé des « Smart Goggles », des lunettes qui peuvent surveiller la fréquence cardiaque, mais massent le visage afin de réduire le stress et l’anxiété. Elles peuvent également réduire les maux de tête, la fatigue oculaire. Des éléments qui permettraient une amélioration du sommeil, rapporte RMC Sport.

De plus, Walker a également utilisé les RecoveryAir JetBoots, qui massent les jambes. Ces bottes augmentent le flux sanguin vers les tissus musculaires et facilitent le drainage lymphatique.

Enfin, Kyle Walker a aussi utilisé le « Theragun », un pistolet de massage, également utilisé pour accélérer la récupération après l’opération. le responsable de la physiothérapie de Manchester City, James Baldwin expliquait ceci à I News : « Il est très doué génétiquement et sa vitesse est l’un de ses plus grands atouts, a déclaré le responsable de la physiothérapie de Manchester City. Il sait ce dont son corps a besoin. Son corps nécessite des traitements des tissus profonds. »

Balwin a ajouté ceci sur la récupération de Walker et des joueurs de City en général : « Nous adoptons une approche très individuelle de la récupération pour nos joueurs. Nous leur avons donné tous les outils avec lesquels ils peuvent voyager ».