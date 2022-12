Une Vitrine de Noël à l’IPES Tournai pour trouver vos derniers cadeaux de fêtes

Des tas d’idées et de présents originaux à offrir, des couleurs chatoyantes, une ambiance de fête, un agréable moment qu’ils ont imaginés et créés durant leurs cours pour répondre aux envies du plus grand nombre. Et cette mobilisation pour Noël concerne de nombreuses sections.

La section Beaux-Arts a soigneusement conçu des objets et décorations modernes qui iront parfaitement dans votre intérieur, sur votre table ou encore votre sapin de Noël. Les élèves d’infographie vendront des personnages composés avec les techniques d’origami. Les fleuristes ont préparé de magnifiques montages floraux à offrir ou simplement pour garnir votre centre de table.