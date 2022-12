«J’en ai bavé, mais je suis reconnaissant»: plus de huit mois après le scandale des Oscars, Will Smith revient dans le film «Emancipation», sur Apple TV+

Depuis le 27 mars dernier, soir de « la » gifle qui offusqua bien du monde à la Cérémonie des Oscars, Will Smith s’est fait des plus discrets. Mais comme on dit, « show must go on », et il est de retour dans un film qui pourrait donner envie à Hollywood de lui pardonner, voire même de le récompenser. Ce film, c’est « Emancipation », il arrive ce vendredi 9 décembre sur Apple TV + et a permis à l’acteur de 54 ans de trouver « le » rôle de sa vie. Il est basé sur l’histoire d’un esclave qui a réellement existé, Gordon – Peter à l’écran –, qui s’était échappé de la plantation en Louisiane où il était exploité au début des années 1860. Un acte qui l’a conduit vers la liberté, et celle de sa famille, après une succession d’obstacles et de sévices dont personne ne pourrait, a priori, sortir vivant.

de videos

Lire aussi De retour avec la suite de «Avatar», James Cameron se confie: «Heureux de retrouver Kate Winslet! »

Vous l’avez compris : ce film aux images noires et blanches est d’une grande dureté, mais paradoxalement, on l’a trouvé beau, aussi. Sans doute parce que les souffrances de Peter n’ont pas été vaines, comme les photos de son dos nu détruit par le fouet, symboles éternels de l’invraisemblable barbarie qu’a été l’esclavagisme aux États-Unis. Lequel a été aboli en 1863. « À cette époque, Will Smith, aujourd’hui star, aurait été un esclave », nous a rappelé Antoine Fuqua, réalisateur de ce film qui est une nouvelle piqûre de rappel… À ses côtés, Will Smith s’est exprimé pour la première fois devant des journalistes depuis l’incident des Oscars. Sujet qui a été évité évidemment. Voici ce qu’il nous a dit.