La patinoire olympique de la Médiacité à Liège fête ses 10 ans

En 2012, un superbe univers de glisse ouvrait ses portes à la Médiacité : la patinoire olympique de Liège (1.800 m²) qui remplaçait la patinoire de Coronmeuse, fermée en raison de présence d’amiante. Avec notamment lors de l’inauguration la finale de la Coupe de Belgique de hockey sur glace remportée par les Bulldogs de Liège face à Herentals, en direct sur RTC Liège. « Durant ces 10 dernières années, nous avons tout mis en œuvre afin de pouvoir vous proposer des activités variées, du bonheur et du sport. Nous allons continuer en allant de l’avant et en poussant la barre encore plus haut durant les années qui viennent. Les patineuses, patineurs, hockeyeurs, petits ou grands, c’est grâce à vous que la patinoire est un endroit de joie et de plaisir. Vous êtes L’ÂME de notre patinoire ! C’est pourquoi, nous organisons un week-end de fête en votre honneur. À l’occasion de cet événement, des animations, musique, match de hockey, démonstration de patinage et plein d’autres surprises vous attendent ! », annonce Axel Duchateau, coordinateur technique et opérationnel.

La patinoire accueille environ 200.000 visiteurs par an. Ce vendredi, durant toute la journée, le public aura accès à divers jeux sur glace tels que du bubble foot, du badminton et même du basket ! La journée se terminera par une grande soirée animée par un DJ de 20h15 à 23h30 sur la piste, durant laquelle un jeu surprise sera organisé.

Le programme « Ce samedi sera consacré au sport et aux jeux sur glace. Vous ne patinez pas ? Pas de soucis ! Nous avons un stand de barbe à papa, une photo box et même Mère Noël sera présente toute la séance pour célébrer cet anniversaire ! Et si vous avez soif, le bar sera ouvert bien entendu », détaille Axel Duchateau.

Après la séance du samedi se tiendra un match de hockey sur glace des Bulldogs de Liège, leaders de la BeNe League, dès 18h45, couplé avec une démonstration de patinage artistique. Et la soirée ne sera pas encore finie : le public est invité à une soirée sur glace dès 22h jusqu’à minuit, animée par un DJ.