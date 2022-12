Norwich: des supporters anglais veulent une statue pour Justin Fashanu, premier footballeur professionnel ouvertement homosexuel

Justin Fashanu est resté dans la culture sportive pour avoir été le premier footballeur professionnel à faire son coming out. En 1990, ce joueur anglais a révélé son homosexualité avant de subir une campagne d’homophobie et un rejet massif par ses pairs. Il s’est suicidé en 1998, à l’âge de 37 ans, après avoir été accusé d’agression sexuelle sur un jeune de 17 ans. Des supporters anglais ont lancé une cagnotte afin de fabriquer une statue à son effigie.

Un groupe de supporters de Norwich, club formatteur de Fashuanu, souhaite construire une statue en son honneur. Ils ont lancé une campagne de financement participatif afin de collecter la somme de 180 000 dollars. Parmi les contributeurs, on retrouve notamment Gary Lineker qui a fait don de 1000 dollars.

« L’héritage de Justin est bien plus qu’un grand footballeur qui a brillé mais s’est éteint trop tôt, il a eu le courage de briser un plafond que personne n’avait brisé auparavant », écrit le groupe de supporters « Le fait qu’il ait fallu 32 ans pour que le courageux Jake Daniels de Blackpool devienne le deuxième joueur professionnel anglais à faire son coming out témoigne de la peur et de la stigmatisation que subissent encore aujourd’hui les footballeurs gays et bisexuels », peut-on lire sur la page de la cagnotte.