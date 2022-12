Une collision entre deux voitures fait deux blessés dans la rue Sauvenière à Villers-le-Bouillet

Deux voitures sont impliquées dans un accident de la route rue Sauvenière à Villers-le-Bouillet ce vendredi matin vers 8h30. La police de Hesbaye et les pompiers de la zone Meuse-Hesbaye sont intervenus sur place.

« Deux véhicules sont en cause. Il s’agit d’un véhicule de type SUV et d’une voiture. Nous ignorons encore les circonstances de l’accident mais nous déplorons deux blessés. On ne sait toujours pas si ce sont les conducteurs des véhicules », précise Pierre Minette, commissaire à la zone de police Meuse-Hesbaye.