«Mercredi»: Lady Gaga fan absolue de Jenna Ortega, elle rejoue sa danse culte pour Netflix! (vidéo)

Après Metallica pour « Stranger Things », c’est Lady Gaga qui est on ne peut plus honorée d’être rattachée à la série de Tim Burton.

C’est sur les réseaux sociaux que le phénomène est né. Les fans de Jenna Ortega, qui incarne à la perfection la jeune Mercredi Addams, n’ont ainsi pas tardé à relayer et commenter la mythique danse que son personnage exécute au bal de Nevermore, dans l’épisode 4. Une chorée mise en scène par l’actrice elle-même, au rythme du titre « Goo Goo Muck », du groupe The Cramps.

Contrairement à Metallica, dont l’un des tubes (« Master of Puppets ») résonne dans l’une des scènes les plus cultes de la saison 4 de « Stranger Things », aucune chanson de Lady Gaga n’a été exploitée dans « Mercredi », qui cartonne sur Netflix. Pourtant, Mother Monster profite quand même d’une belle visibilité associée à la série !

Mais sur Tik Tok… c’est une autre chanson que les internautes préfèrent utiliser pour couvrir ou rejouer la séquence. En l’occurence : « Bloody Mary », issu de l’album « Born This Way », de Lady Gaga. Une tendance qui prend tellement d’ampleur que le titre repasse désormais en radio, 11 ans après sa sortie ! Sur la page Spotify de la chanteuse, des images de la série ont également été rajoutées en arrière-plan du titre en question, lequel est par ailleurs actuellement le plus recherché via l’application Shazam dans le monde, ainsi qu’en France, en Allemagne, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Hongrie, en Israël, au Mexique ou encore en Norvège.