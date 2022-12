Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il est 21h30 lorsque le premier bus rempli de réfugiés ukrainiens arrive au poste-frontière d’Albita entre la Moldavie et la Roumanie. Les phares ne perçaient pas encore l’obscurité que les agents de la police des frontières et du DGASPE étaient déjà en place. (La Direction Générale de l’Aide Sociale et de la Protection de l’Enfance du comté d’Iasi en Roumanie, ndlr).

Les réfugiés ukrainiens à son bord ont débuté leur périple à Odessa, en Ukraine. Il leur a fallu plus de 10 heures de trajet pour arriver à ce poste de contrôle. Ce mardi 6 décembre, ils sont 60 à avoir quitté leur pays pour rejoindre la Roumanie via la Green Line qui mène au centre d’Husi, cette route mise en place pour acheminer l’aide humanitaire et faire évacuer les civils. Chaque jour, ils sont environs 7000 à passer la frontière roumaine.