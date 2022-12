Drame à Herve: sortie des flammes par les pompiers, une dame décède après l’incendie de son appartement

Tragique réveil ce vendredi matin pour les habitants de Sauvenière, à Herve, qui ont pu fermer l’œil. Après l’incendie qui a fait rage dans un appartement aux alentours de 3 heures du matin. On apprend que l’habitante des lieux est décédée.

de videos

« Elle a été emmenée vivante à l’hôpital, elle est décédée par la suite », indique la police. Cette nuit, à 3h50, le commandant de la zone de secours Vesdre, Hoëgne et Plateau indiquait : « Une victime se trouvait à l’intérieur et a été prise en charge par le médical, l’ambulance de Battice et le SMUR CHR de Verviers. »