La Région bruxelloise consacre 4,7 millions d’euros à des projets locaux en faveur du climat

La Région bruxelloise soutiendra une bonne quarantaine de projets locaux menés par les communes et les CPAS dans le cadre de l’appel à projets 2022 destiné à contribuer à la construction de la Région-capitale bas carbone de demain, a annoncé vendredi matin le ministre de la Transition climatique Alain Maron. Quelque 4,7 millions d’euros leur seront consacrés.

Un succès croissant

Bruxelles Environnement a lancé, en 2020, un appel à projets «Action Climat» à destination des communes et des CPAS. Selon le ministre bruxellois de la Transition climatique, Alain Maron (Ecolo), cet appel à projets connait, depuis lors, un succès croissant. Presque toutes les communes sont montées à bord et bénéficient d’un soutien régional pour leur politique climatique. Le nombre de projets soutenus ainsi que le budget alloué à ces projets ont plus que doublé entre la première et la troisième édition.