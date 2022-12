Un incendie de cabine plonge la traversée de Rochefort dans le noir

« Attention piétons, cyclistes et automobilistes, soyez prudent dans la traversée de Rochefort », a prévenu via Facebook le bourgmestre de Rochefort, Julien Defaux. Une cabine, située place Albert 1er au niveau du restaurant La Diva, a pris feu vendredi matin et provoqué une panne de courant dans le centre-ville de Rochefort.

Les équipes de la zone de secours Dinaphi sont intervenues pour maîtriser l’incendie avant de passer le relais aux équipes d’ORES. Ces dernières ont pu rétablir le courant aux alentours de 6h45.