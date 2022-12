Mario Innaurato, ancien préparateur physique des Diables, garde espoir pour Eden Hazard : «J’espère que c’est un recul pour mieux sauter»

Préparateur physique des Diables, sous l’ère Marc Wilmots, Mario Innaurato a évidemment de suite réagi après l’annonce de la retraite internationale d’Eden Hazard. « Ce fut plus de la tristesse que de la surprise », nous avoue-t-il. « C’est une page du football belge qui se tourne et j’ai surtout envie de dire merci et respect pour un joueur qui a marqué son époque, sur, mais aussi en dehors, des terrains, et ce n’est pas de la blague. Maintenant, je suis un adepte du jamais, il ne faut dire jamais, et j’espère pour lui que c’est un recul pour mieux sauter… Il reste un amoureux de la Belgique et je me souviens de toute la fierté qui l’animait lorsqu’il a porté le brassard de capitaine pour la première fois. »

Car, émotion mise sur le côté, pour le préparateur physique, Eden Hazard n’est pas un joueur fini à 31 ans.

« Eden était sur le bon chemin… »

« Non et j’en suis convaincu. D’ailleurs si je m’en tiens à ses prestations dans cette Coupe monde, en connaissant d’où il revient, Eden ne fait pas du tout un mauvais tournoi ! On a même regretté qu’il sorte à la 60e minute du match contre le Maroc, c’est tout dire. Petit à petit, je le voyais sur le bon chemin, d’ailleurs ça se lisait sur son visage. Et je peux même vous dire que, personnellement, je le trouvais bien plus affûté, même qu’à une certaine période. Alors pourquoi a-t-il si peu joué lors du match capital contre la Croatie ? Je ne m’aventurerai pas dans ce débat, en n’ayant pas tous les éléments que le staff avait en mains en suivant Eden Hazard, 24h sur 24. »

Mais pour qu’Eden Hazard retrouve complètement ce fameux sourire, et éventuellement une envie de revenir chez les Diables rouges, il va falloir qu’il joue, et ça, Mario Innaurato en est tout autant persuadé. « Si son corps l’assiste, Eden a encore une très belle carrière devant lui, j’en suis convaincu. Maintenant, ça passe évidemment par un changement de statut au Real ou un changement de club. Rien n’est jamais figé dans le sport, ça peut aller très vite vers le bas ou très vite vers le haut. Je dirais qu’aujourd’hui, Eden n’a plus rien à perdre. »