Ce pompier belge pensait avoir réalisé le crime parfait lorsque les médecins ont évoqué une mort naturelle après la mort de sa femme, puis un anesthésiste a demandé une vérification supplémentaire…

En octobre 2018, Dana Van Laeken, une mère de famille de 38 ans qui habitait à Lauwe, en Flandre-Occidentale juste à côté de la frontière linguistique, avait perdu la vie à l’hôpital de Courtrai. Cela faisait quelques semaines qu’elle se sentait malade : diarrhée, maux de ventre, tête qui tourne… Il n’empêche, comme l’explique le Nieuwsblad, le décès de cette fonctionnaire au SPF Pension était inattendu.

Pieter Platteeuw, un pompier de 37 ans, est l’homme qui a emmené Dana aux urgences ce jour-là. Le soir même, il lui avait encore rendu visite avec leur fille de trois ans. « J’espère que tes maux de ventre vont s’arrêter et que tu vas bien dormir. Je n’en peux plus de te voir dans cet état », lui avait-il envoyé par sms en rentrant chez lui. Et lors des funérailles de la trentenaire, il était présent, auprès de ses proches, en pleurs.