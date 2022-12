Handicap International plonge la bibliothèque de Wemmel dans l’exposition «Play!»

Handicap Internatioanl est une association humanitaire internationale, indépendante et impartiale, qui intervient depuis 40 ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes porteuses d’un handicap et des populations vulnérables, elle agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.