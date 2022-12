C’est un routier qui a donné l’alerte: un corps sans vie retrouvé sous un pont au bord de l’autoroute A 21 à hauteur de Lallaing

C’est un routier qui a donné l’alerte : le corps se trouvait sous le pont, entre la glissière de sécurité et la pile de l’ouvrage, dans le sens Valenciennes-Douai.

Les sapeurs-pompiers ont rapidement laissé la place aux services de police car il n’y avait plus rien à faire pour la victime. La première mission des enquêteurs consiste à identifier le corps. L’homme, qui n’avait pas de papier d’identité sur lui, serait âgé de 70 à 80 ans. Il avait des chaussons aux pieds, ce qui laisserait supposer qu’il n’habite pas loin et qu’il aurait pu quitter précipitamment son domicile ou une maison de retraite à pied. Quand ? Pourquoi ? Des questions encore en suspens.

La position du corps, retrouvé sous le pont et non en contrebas de la rambarde, permettrait toutefois de conclure déjà que l’homme n’est pas tombé du pont. En revanche, il aurait pu en descendre par un escalier accessible de la route et tomber ensuite accidentellement de l’un des murets qui soutient le pont. C’est une hypothèse envisagée, même si l’identification du corps est la priorité des enquêteurs. Une photo du visage de la victime a été diffusée auprès, notamment, de la police municipale de Lallaing.