Il vole des cartouches de gaz «Sodastream» à Liège puis il les ramène vides pour toucher l’argent de la caution

Vendredi matin, Gaëtan, né en 1983, a été déféré au palais de justice de Liège où il a été présenté au magistrat de garde pour des vols et une tentative d’escroquerie. La veille, il avait été interpellé après avoir volé trois cartouches de gaz « Sodastream » dans un magasin Delhaize de Liège.

Déjà venu

Quelques jours plus tôt, le trentenaire avait déjà été repéré, par les caméras de surveillance, pour des vols similaires. Sa technique est simple, il vole les cartouches de gaz, il les vide à l’abri des regards indiscrets puis il rapporte les cartouches vides et perçoit ainsi l’argent de la caution.