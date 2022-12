Logement social à Bruxelles: plus de 60% d’augmentation des subsides aux projets de cohésion sociale

Depuis 1999, la Région octroie des subventions à la Société du Logement de la Région Bruxelloise (SLRB) afin de couvrir les frais de fonctionnement des projets de cohésion sociale (PCS). Ceux-ci - 32 projets implantés sur 32 sites de logements sociaux - sont le fruit d’une collaboration entre la SLRB et des partenaires locaux (ASBL, Société Immobilière de Service Public-SISP, ou commune).

Concrètement, les PCS ont pour mission de renforcer le lien social, la lutte contre l’isolement et la participation citoyenne, mais aussi d’organiser des actions spécifiques sur et autour de la thématique du logement, l’amélioration du cadre de vie en menant des actions de sensibilisation aux abords et sur les sites de logements sociaux.