Kamel découvre l’infidélité de sa femme enceinte à Trazegnies et la roue de coups: «J’étais submergé par la colère, je n’avais pas pensé au fait qu’elle était enceinte»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette nuit-là, Rosa a pris des claques dans la figure mais aussi des coups de pied dans les jambes et les bras. Kamel l’a aussi agrippée par le cou et poussée dans l’escalier. Le lendemain, il l’accompagne chez la gynécologue… mais Rosa parvient à glisser un mot à la praticienne: « Demandez à me voir seule ».