Un homme de 33 ans tue sa compagne et son enfant de 5 ans à Termonde: le suspect reste en prison et coopérera à l’enquête, «mon client est au fond du trou»

Le soir du 3 décembre, le suspect s’est rendu au poste de police de Termonde après avoir tué sa femme et son enfant. Les faits se sont déroulés dans un appartement situé dans cette commune de Flandre orientale .

«Mon client est au fond du trou et il est conscient qu’il va devoir payer le reste de sa vie pour ce qu’il a fait. Il coopérera à l’enquête et subira également un examen psychiatrique», a déclaré Ercan Tok, son avocat.

Les enquêteurs doivent encore déterminer les circonstances exactes des faits mais, selon Dirk De Maerschalk, son premier avocat, le trentenaire était sous l’influence de la cocaïne et du cannabis. «Cela nécessite une enquête plus approfondie», a déclaré Ercan Tok, son nouvel avocat qui a également assuré que son client coopérera à l’enquête. «Nous n’avons pas demandé à la chambre du conseil sa mise en liberté, et nous ne ferons pas appel devant la chambre des mises en accusation en raison de la gravité des faits», a-t-il poursuivi.