L’Angleterre et la France en pleine confiance pour un quart de finale équilibré: les deux équipes ne se sont jamais rencontrées en phase à élimination directe d’un Mondial

Dans ce tournoi, les Français ont déjà montré leur capacité de réaction dans des rencontres mal engagées alors que les Anglais n’ont pas vécu un tel scénario. C’est sans doute pour cela que les Bleus sont donnés légèrement favoris à 2.50 contre 3.00 aux Three Lions. Offert à 3.35, le partage au terme des nonante minutes n’est pas inintéressant non plus. Comme notre modèle de prédiction accorde 40,3 % de chances de gagner à la France et 32,4 % à l’Angleterre, qui est légèrement outsider, on s’attend à un match serré. Mais nous ne pensons pas que les prolongations ou des tirs au but pourraient être nécessaires.

Ce duel verra aux prises deux des meilleures attaques de la compétition avec 12 buts inscrits pour les Anglais et 9 pour les Français Vu le grand nombre d’éléments capables de faire parler la poudre, nous serons confiants au moment de pronostiquer « les deux équipes marquent » coté 1.82 même si ce n’est arrivé que quatre fois lors des 11 derniers des Thee Lions. Nous persisterons bien que les Anglais restent sur 3 clean sheets puisqu’ils n’ont pas rencontré d’adversaires ayant autant d’arguments offensifs que les Français. Comme les Anglais ont planté en moyenne 3 buts par match et les Français 2,25, nous nous attendons à voir des goals et l’option « plus de 2,5 buts inscrits » à 2.09 suscite notre intérêt.

Focalisée sur la gauche, la défense anglaise lâchera du lest à droite

Au moment d’entamer ces quarts de finale, Kylian Mbappé est le leader du classement des buteurs avec 5 réalisations. « Mbappé buteur » est donné à 2.70. Mais la défense anglaise pourrait se focaliser sur lui et lâcher du lest à droite au profit d’Ousmane Dembélé, qui voudra faire oublier sa prestation moins aboutie face à la Pologne. « Dembélé buteur » est coté 5.00. Les deux tirs cadrés d’Antoine Griezmann à 2.10 sont aussi très tentants : l’attaquant français est en pleine forme et il est le joueur à s’être créé le plus grand nombre d’occasions (15).

Côté anglais, nous pointerons d’abord Harry Kane à 2.90 bien qu’il ait tendance à venir se glisser entre les lignes pour ensuite s’appuyer sur la vitesse de ses ailiers. Ensuite, nous nous laisserons tenter par l’option « Jude Bellingham buteur » valorisée à 6.95. Impeccable depuis le début, le joueur de Dortmund est un box to box capable de défendre et aussi de se retrouver à la conclusion des attaques. Ses deux tirs cadrés sont notés à 2.75. Pour bloquer Mbappé, le coach anglais Gareth Southgate tablera en principe sur la vitesse de Kyle Walker, dont les deux tacles sont donnés à 1.26.

