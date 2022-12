19 jeunes conseillers ont prêté serment à Jalhay

19 jeunes conseillers ont prêté serment ce mercredi devant le bourgmestre Michel Fransolet, en compagnie du conseil communal des adultes. Un bel exercice démocratique qui permettra aux élèves élus des classes de cinquième et de sixième de développer leurs projets sur la commune. Victoria Vandeberg, l'échevine de la Jeunesse encadrant le projet, a souligné l'importance de cette démarche pour la jeunesse, de comprendre le processus électif et de gestion dès le plus jeune âge.