Coupe du monde: une célèbre agence de statistiques prédit l’issue des quarts de finale!

Plus que quelques heures de patience avant le coup d’envoi des quarts de finale de la Coupe du monde. Ce vendredi, le Brésil et la Croatie s’apprêtent à en découdre sur le coup de 16 heures, avant un savoureux duel entre les Pays-Bas et l’Argentine à 20 heures.

À l’approche de ces quarts de finale tant attendus, la célèbre agence de statistiques Opta a publié ses calculs pour la suite de la compétition. Et si le Brésil et le Portugal devraient, selon les statistiques, se qualifier sans trop d’encombre pour le dernier carré, les deux autres rencontres devraient être bien plus disputées. Au final, c’est bien l’Argentine qui devrait sortir gagnante de son duel avec les Pays-Bas, et la France qui devrait prendre le meilleur sur l’Angleterre dans le quart de finale le plus disputé de la compétition.

Voici les affiches des demi-finales de la Coupe du monde selon Opta :

Argentine – Brésil

France – Portugal.