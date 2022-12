P1 | Rizzo et Wouters préfacent Le Rœulx - Soignies: «Content d’avoir au moins un derby» (+ SÉLECTIONS)

Souvent taquin à l’encontre de ses adversaires sonégiens, Pierrot Rizzo sera ravi de recevoir les Carriers ce dimanche. « Je suis content d’avoir au moins un derby, celui des rescapés de la P1. C’est triste de ne plus avoir d’autre équipe du Centre dans la série et je suis heureux de jouer contre une équipe voisine, avec qui on a de bons rapports », lance le T1 rhodien, non sans envoyer une petite pique à son futur adversaire. « On n’a pas d’équipes de jeunes au Rœulx et pourtant, on est le premier club formateur de Soignies », plaisante-t-il, faisant référence aux transferts cet été de Florue, Nasca et Cochez, en plus de celui, plus lointain, de Sotgiu, de son équipe vers la formation sonégienne. « On forme des gens capables de jouer en P1, c’est bien. »

Et d’évoquer son envie de figurer au-dessus de Soignies au terme de l’exercice. « Il y a une rivalité pour dire de se donner un but. Ça m’a fait plaisir la saison dernière que les gens puissent se dire que nous, avec notre équipe de clowns, on avait été la meilleure équipe du Centre. C’est déjà pas mal. Cette saison, Soignies est devant mais comme je le dis toujours, on fera les comptes à la fin. Le but est toujours le même de mon côté : essayer de terminer ‘meilleure équipe du Centre’, qu’on gagne ou qu’on perde ce dimanche. On n’est pas trop bien pour le moment mais on se redresse petit à petit. »

« Un match engagé »

De son coté, Sébastien Wouters, entraîneur de Soignies, se réjouit lui aussi de disputer ce genre de rencontre. « Je pense que ce sera un match très engagé. On sait que les derbies sont toujours de ce style-là. Le fait que trois joueurs évoluant au Rœulx la saison passée soient dans nos rangs aujourd’hui ajoute un peu de piment. Tout comme le classement général, puisqu’en cas de victoire, notre adversaire reviendrait à nos basques. On reste sur une défaite qui n’était pas prévue et était même assez folklorique et on doit réagir alors que de son côté, Le Rœulx est dans une bonne spirale. »

Au-delà de l’enjeu sportif de la rencontre, l’entraîneur des Carriers espère vivre un bon moment ce dimanche. « Je connais Pierrot depuis des années. Ce sera un plaisir, pendant et surtout après le match. Les gens des deux camps se respectent, il n’y aura pas de problème », lance-t-il avant d’évoquer les forces de son futur adversaire, dont il se méfie à divers égards. « On connaît tous Pierrot, il ne laisse personne insensible. Et il n’a pas son pareil pour mettre son équipe dans de bonnes conditions pour ce genre de match. Il ne faut pas s’attendre à un match facile, on sait qu’on sera reçu comme il se devra. En face, il y a des joueurs comme Decrem et Chebaïki qui sont toujours très dangereux. Pirrera, le gardien, est revenu d’une sacrée blessure et a retrouvé la forme. Gondry et Attardo, dans le milieu, sont difficiles à contenir. On sait que Le Rœulx, ça varie, d’une semaine à l’autre. Mais pour ce match, je suis certain que tout le monde sera mobilisé à 100 %. »

Et Rizzo de conclure : « Quand je vois que presque personne n’est aux abords des terrains le dimanche, je me dis que le foot régional est de plus en plus délaissé. J’espère que le derby va attirer quelques personnes en plus. Et de notre côté, on va faire le maximum pour être aussi fort que les Diables rouges. Et ça ne devrait pas être trop difficile. »

Le Rœulx sans Diane, trois suspendus à Soignies

Pour cette rencontre, Le Rœulx devra faire sans Diane, suspendu. De son côté, Soignies sera privé de Kaminiaris, Derweduez et Mszanecky, tous trois suspendus. Absents le week-end dernier pour la même raison, Florue, Descmecht et Janssens font leur retour dans le groupe, au même titre que Cochez, qui fête sa première sélection après une longue blessure à la cheville. Dans les cages, on devrait retrouver le jeune Fourmanoit. Victime d’une commotion la semaine dernière, Godeau devrait donc, sauf feu vert médical d’ici dimanche, observer un week-end de repos.

La sélection rhodienne : Pirrera, Vandesmal, Gondry, Di Giuseppe, Attardo, Fragapane, Iuliano, Marra, Decrem, Romani, Njangui, Cleves, Circina, Chebaïki, Zammuto.

La sélection sonégienne : Fourmanoit, Amatulli, Nasca, Florue, Amys, N. Belfiore, Mittiner, Lecocq, Ombessa, Cochez, Janssens, Sotgiu, Desmecht, Fanara, Degrave.