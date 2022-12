«Arrêtez l’hémorragie»: la CSC offre une trousse de secours au député fédéral de Verviers Malik Ben Achour

A Liège, dès 9h30, une délégation CSC a ainsi interpellé sur la place Sainte-Véronique le ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et président de la Fédération liégeoise du PS, Frédéric Daerden. Elle lui a remis une trousse de secours contenant du matériel médical afin «d’arrêter l’hémorragie», a expliqué le syndicat en prémisse de l’action, « même si l’inflation ralentit, les prix ne baissent pas. Les citoyens sont saignés à blanc. Ils sont de plus en plus nombreux à devoir choisir entre faire les courses et payer les factures. Ce ne sont pas de mots dont ont besoin les gens, ce sont des actes concrets», avait-il encore lancé.

« Bon nombre de travailleurs sont encore en difficulté, les mesures ne sont pas suffisantes. Les citoyens sont aujourd’hui contraints de baisser la température intérieure de leur habitation, avec le froid qui arrive la situation n’est pas simple », a dénoncé Jean-Marc Namotte, secrétaire fédéral CSC Liège-Verviers-Ostbelgien. « Nous n’interpellons pas aujourd’hui que le PS, mais avant la manifestation de la semaine prochaine, nous avons décidé de mener une action auprès des partis de la majorité afin qu’ils posent des actes politiques forts ».