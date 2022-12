Basket | Des chocs pour Ecaussinnes et Braine en P2A, les quatre premiers se rencontrent: «Le week-end risque d’être décisif»

La situation au classement devrait se décanter à l’issue d’une journée qui verra s’affronter les quatre premiers au classement. Samedi, Ecaussinnes (3e) ouvrira le bal à 19h00 contre le RBC Montagnard (4e) avant que le BBC Brainois (2e) n’aille défier Fleurus (1er) sur ses terres à 21h00.

« Nos adversaires et nous comptons deux défaites au classement. Celui qui perdra, même si ce n’est pas encore dramatique en ce moment de la saison, sera quelque peu distancé dans la lutte pour le titre. Nous jouons chez nous et nous sommes dans une spirale positive puisque nous venons d’aligner six victoires consécutives. Cela promet une belle rencontre entre deux équipes bien balancées. Dans un passé récent, nos confrontations ont souvent tourné à l’avantage des Montagnards. Nous serons au complet et j’aimerais que nous poursuivions sur notre lancée victorieuse », martèle avec conviction Loïc Bertrand, le coach écaussinnois.

Duel au sommet

Le BBC Brainois aura également fort à faire Fleurus, les leaders actuels. « Le week-end risque d’être décisif pour nous puisque nous jouons notre invincibilité en déplacement puisque nous avons réalisé jusqu’à présent un cinq sur cinq. Ce ne sera pas évident car Fleurus aligne de jeunes talents, des U21 régionaux, qui s’entraînent quatre fois par semaine mais aussi des joueurs plus expérimentés qui ont évolué plus haut dans la hiérarchie du basket. Cette équipe est redoutable, surtout chez elle, et la rencontre sanctionnera une belle opposition de styles. Nous miserons sur la solidité de notre défense qui est l’ADN du BBC Brainois, malheureusement, la préparation n’a pas été bonne car j’ai eu beaucoup d’absents aux entraînements durant la semaine », déplore le coach brainois, Max Nys. Il pourra néanmoins compter sur Alix Arrotin qui doublera P2/R2 ce week-end.