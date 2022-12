Avant de prendre l’avion pour rejoindre le staff de l’équipe Soudal- Quick Step concentrée sur son premier stage à Calpe, Patrick Lefevere nous a accordé un peu de son temps, affable et disponible comme de coutume. La fulgurante ascension de son poulain Remco Evenepoel n’est pas de tout repos pour le « mage » de Roulers, qui en a certes vu d’autres. Le plaisir des sommets titille en tout cas toujours ce perfectionniste qui fêtera ses 68 printemps début janvier.

Patrick, le Tour vient d’officialiser un contre-la-montre final pour l’édition de 2024 à Nice. On peut donc imaginer la présence de Remco sur la Grande Boucle cette année-là ?

(soupir). Nous n’avons pas encore abordé 2023. Nous n’avons pas encore disputé le Giro qu’on nous parle déjà du Tour ! Que dire ? On verra bien ! C’est un bon choix, puisqu’il était impossible d’arriver à Paris. Pour moi, Nice et contre-la-montre, c’est d’abord un cauchemar. Nous avions été battus par Orica-GreenEgde de 0,385 seconde au chrono par équipes de Nice, en 2013, qui nous aurait permis de prendre le maillot jaune. Je n’ai pas dormi pendant 48 heures… Ici, il s’agira d’un exercice individuel, le dernier jour. Il est compliqué de savoir s’il sera décisif, comme le furent celui entre LeMond et Fignon (1989) ou entre Roglic et Pogacar qui avait renversé son compatriote. Les écarts, dans les Tours modernes, sont de plus en plus serrés, donc si ce chrono est suffisamment long (NDLR : le kilométrage n’a pas encore été défini, on sait seulement qu’il reliera Monaco à Nice), il pourrait en effet être intéressant. Mais avouez, c’est loin tout cela !

En effet. Remco Evenepoel élu « Vélo d’or », le premier Belge depuis Philippe Gilbert (2011). Faut-il donc être champion du monde pour obtenir cette récompense ?