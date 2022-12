La Ville d’Arlon décide de maintenir l’éclairage public dans les rues du centre-ville les vendredis et samedis

En fonction des cabines électriques sur lesquelles Ores doit intervenir, il est possible que certains points lumineux en dehors du périmètre concerné profitent également de cette mesure.

Cette mesure sera effective dès ce vendredi 9 décembre pour l’ouverture du marché de Noël et se poursuivra jusqu’à la fin de la période d’extinction entre minuit et 5h de l’éclairage public.

L’éclairage sera maintenu toute la nuit, une extinction entre 2h et 5h n’étant pas possible techniquement pour Ores. Cette mesure permet de poursuivre les indispensables économies d’énergie vu l’augmentation très importante des coûts de l’électricité et le soutien à l’Horeca.