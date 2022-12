Les associations écaussinnoises pourront finalement rester à la Maison du Peuple

Pour rappel, l’asbl qui gère actuellement la Maison du Peuple d’Ecaussinnes a annoncé cesser ses activités au 31 décembre 2022 et céder le bâtiment à l’asbl qui gère le Gai Logis. Il n’entre pas dans les missions directes du Gai Logis de devenir un gestionnaire de salles et, encore moins, d’y consacrer des moyens qui ne sont pas prévus à cette fin. Toutefois, les gestionnaires du Gai Logis ne voyaient pas d’inconvénient à examiner la possibilité de donner la faculté aux associations de poursuivre leurs activités, à condition que l’impact financier soit nul pour le Gai Logis.

« Je me réjouis de cet accord. Il va permettre à de nombreux écaussinnois de pratiquer leurs activités au sein de la Maison du Peuple. Il était important pour moi d’apporter les moyens suffisant pour garantir la pérennité de l’activité au sein de ce lieu bien connu à Ecaussinnes » indique le Bourgmestre, Xavier Dupont.

Cette aide couvrira plus ou moins la moitié des charges annuelles estimées. La différence sera couverte par un loyer payé par les occupants et les locations de salle. À l’heure actuelle, des discussions sont toujours en cours entre les responsables des clubs concernés et les responsables du Gai Logis.