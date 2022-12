Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Derrière des bureaux dans le Zoning de Nivelles-Sud se cache un véritable temple des illuminations de Noël. Chez Globall Concept, une entreprise créée en 1996, des centaines de décorations lumineuses, ou non, sont conçues et exposées dans un showroom de 1500 mètres carrés. Véritable vitrine de leur travail et source d’inspiration pour les clients, cet antre magique n’est habituellement pas ouverte au public. Mais deux membres de l’équipe, Hélène Cambier et Andrea Pisaneschi, nous ont permis de passer les portes de ce lieu hors du temps, ou des milliers de LED brillent de mille feux.

