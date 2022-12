Un aménagement pour sécuriser la route de Flobecq à Bouvignies? «Un dispositif serait plus dangereux qu’un fossé»

Christel Hosse, conseillère La Liste Athoise, a interpellé le collège concernant cette route, et plus particulièrement du tronçon situé entre le chemin du Pilori et la rue Notre-Dame de Bohème. Un endroit qui a déjà vu plusieurs véhicules basculer dans le fossé.

Si l’échevin des Travaux, Florent Van Grootenbrulle, signale que le problème semble trouver son origine dans la vitesse parfois inadaptée de certains automobilistes. Il semble cependant difficile de trouver la solution au problème.