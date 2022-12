«Pinocchio» de Guillermo del Toro: une fantastique ode à la désobéissance

Un « Pinocchio » balaie l’autre, pour notre plus grand bonheur ! Après sa décevante relecture en prises de vues réelles avec Tom Hanks sur Disney+, le conte de la petite marionnette vivante dont le nez s’allonge au moindre mensonge s’anime en stop motion, sous le regard ardent de Guillermo del Toro, pas peu fier d’enfin pouvoir offrir sa propre vision d’une fable sociale qui lui tient tant à cœur. « Les deux histoires qui ont marqué, voire défini mon enfance, sont celles de Pinocchio et de Frankenstein », confesse en conférence le réalisateur mexicain, qui vient par ailleurs d’ouvrir son effroyable « Cabinet de curiosités », sur Netflix. « Ces deux personnages débarquent dans un monde qui n’a aucun sens à leurs yeux, et tentent ensuite de le comprendre au gré de leur parcours. » L’association de ces deux marginaux donne le ton de son dernier projet, qu’il aura porté à bout de bras pendant au moins quinze ans.

L’essence du roman de Carlo Collodi, c’est qu’il vaut mieux obéir et se conformer aux attentes des autres pour devenir « un bon petit garçon », se faire accepter et éviter les ennuis. Avec son « Pinocchio », l’homme derrière « Le labyrinthe de Pan » et « La forme de l’eau » bouscule cette morale et fait plutôt l’éloge de l’insoumission, dans un contexte historique qui appelle justement à la rébellion : celui de l’Italie fasciste des années 1930. « Je voulais situer le film dans un monde où tout un chacun se comporte comme un pantin », justifie del Toro, connu pour son univers toujours peuplé de créatures et/ou de jeunes individus qui transgressent les règles au profit de pérégrinations tantôt terrifiantes, tantôt merveilleuses, souvent les deux. Sans surprise : « Je voulais que Pinocchio désobéisse, qu’il soit le seul polichinelle qui n’agisse pas comme tel. »