Les abords de 37 écoles de Mons-Borinage seront marqués de nouvelles formes colorées pour alerter les automobilistes

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le gouvernement wallon vient d’accorder 3.735.000 € de subventions à 136 communes. Le but est d’améliorer la visibilité des abords des écoles en créant un marquage au sol avec des formes colorées qui se densifient à l’approche des passages piétons. Dans notre région, six villes et communes ont été sélectionnées. Au total, ce sont 37 établissements scolaires de Mons-Borinage qui bénéficieront de ce marquage.