Crise énergétique: Fluxys assure qu’il y a assez de gaz naturel pour la Belgique, même en cas de températures très froides

Mais selon Fluxys, il n’est pas question d’un possible problème d’approvisionnement. «Nous voulons rassurer. Il n’y a pas le moindre problème avec la sécurité d’approvisionnement», assure un porte-parole de l’entreprise.

«Même à -11°C, il y aurait un pic de capacité suffisant, même sans gaz venant du Royaume-Uni», poursuit Fluxys, soulignant qu’il y a par ailleurs suffisamment de gaz provenant de Norvège, de gaz naturel liquéfié (GNL) et de gaz stocké sur le site souterrain de Loenhout.

De plus, les ménages et les entreprises consomment moins de gaz depuis cet été, en raison des prix élevés. «La consommation est depuis août 17,5% plus basse», constate-t-on.