Éventuelle corruption au parlement européen: seize perquisitions menées à Bruxelles

La Police Judiciaire Fédérale (PJF) a mené, vendredi, 16 perquisitions dans plusieurs communes bruxelloises et en périphérie, a déclaré le parquet fédéral. Ces perquisitions ont eu lieu notamment à Ixelles, à Schaerbeek, à Crainhem, à Forest et à Bruxelles. Elles s’inscrivent dans une vaste enquête pour des faits présumés d’organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent. Quatre personnes ont été interpellées. L’une d’elles est un ancien député au Parlement européen, et une autre le patron de la Confédération internationale des syndicats, selon Le Soir et Knack.

«Depuis plusieurs mois, les enquêteurs de la PJF soupçonnent un pays du Golfe d’influencer les décisions économiques et politiques du parlement européen, cela en versant des sommes d’argent conséquentes ou en offrant des cadeaux importants à des tiers ayant une position politique ou stratégique significative au sein du parlement européen», a expliqué le parquet fédéral. L’autorité judiciaire ne mentionne pas le Qatar, mais plusieurs sources bien informées ont indiqué au Soir et à Knack qu’il s’agissait bien de l’émirat gazier.