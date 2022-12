L’OMS s’inquiète de la résistance croissante aux antibiotiques

L’OMS chiffre à 1,3 million le nombre de personnes qui décèdent chaque année d’infections face auxquelles les antibiotiques ne se révèlent pas assez efficaces.

Le rapport évoque de hauts niveaux (plus de 50%) de résistance à des bactéries causant des infections du sang constatées à l’hôpital. Et bien que la plupart des niveaux de résistance soient stables ces quatre dernières années, le nombre d’infections sanguines (causée par la bactérie Escherichia coli et la salmonelle) et d’infections à gonorrhée ont augmenté de 15% depuis 2017, précise encore le rapport. Ces hausses pourraient peut-être partiellement être attribuées à l’augmentation de la quantité de traitements par antibiotiques durant la pandémie de Covid mais cela doit être confirmé par des études complémentaires.