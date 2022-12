«Hawa»: Thomas Pesquet passe du cosmos à la comédie dans ce récit initiatique plein de tendresse, qui comprend aussi d’autres invités!

« Sur le continent africain, Oumou Sangaré est une immense artiste et elle rayonne à l’international», précise Maïmouna Doucouré à Allocine.fr. « Elle me rappelle mon enfance. Ma mère passait ses chansons en boucle et je me mettais à pleurer. Pour Yseult, j’aime ce qu’elle incarne et je voulais que sa voix rare soit dans mon film. Quant à Thomas Pesquet, il est l’homme préféré des Français. C’est une histoire sur le deuil et quand on parle de la mort, on parle d’aller au ciel et je trouvais ça beau de choisir celui qui a réellement côtoyé les étoiles. »