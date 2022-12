«Les applaudissements ne suffisent pas»: les travailleurs des soins de santé défilent à Bruxelles (photos)

Les travailleurs des services sociaux et de santé de l’UE défileront à Bruxelles vendredi Une délégation de travailleurs des services sociaux et de santé venue de toute l’Europe manifestera vendredi, à l’heure où les ministres de la Santé de l’UE se rencontreront pour examiner l’état de préparation de l’Europe face aux pandémies.

Rendez-vous place Madou. - Facebook / EPSU

Par Belga

Les travailleurs demandent aux ministres de la Santé de l’UE «d’intervenir d’urgence pour lutter contre les pénuries croissantes de personnel dans l’ensemble de l’Union européenne». A cet effet, ils défileront entre la place Madou et le rond-point Schuman vendredi.

Cette manifestation est organisée par la Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP) qui représente plus de 8 millions de travailleurs dans les services publics, sociaux et de santé.

Une délégation de représentants rencontrera aussi la présidence tchèque de l’UE et le commissaire européen à l’Emploi et aux Droits sociaux, Nicolas Schmit, pour exposer leurs préoccupations et leurs revendications.

« L’Europe n’est pas prête à affronter une autre crise sanitaire »

Les syndicats appellent les ministres à prendre des mesures pour remédier d’urgence à la pénurie de personnel que connaissent les systèmes sociaux et de santé. «Sans ces travailleurs, l’Europe n’est pas prête à affronter une autre crise sanitaire», avertit l’EPSU.

«Voilà deux ans seulement, ces mêmes ministres qualifiaient les travailleurs des services sociaux et de santé de héros et les applaudissaient», fait observer le secrétaire général de la FSESP, Jan Willem Goudriaan. «Mais les discours sont vains et les travailleurs savent qu’ils ne peuvent pas continuer d’assurer des soins de qualité dans le contexte actuel (...) Les responsables politiques doivent mobiliser des financements publics adéquats et supprimer toutes les mesures d’austérité dans ces secteurs. Pour montrer qu’elle a tiré les leçons de la pandémie, l’Europe doit écouter les travailleurs.»